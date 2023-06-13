День открытых дверей пройдёт в филиале колледжа «Академии ТОР» в Пскове

16:48, 13 июня 2023, ПАИ

«Трудоустройство возможно: в Псковском филиале Московского международного колледжа цифровых технологий идёт набор на обучение! Открыто всего 2 группы по 16 человек — успевайте подать документы! IT-колледж «Академия TOP» — быстрый способ получить профессию и начать зарабатывать», — отметили организаторы обучения.

Филиал Московского международного колледжа цифровых технологий открыл набор абитуриентов по направлениям:

• разработка программного обеспечения;

• компьютерная графика и дизайн.

Познакомиться с IT-колледжем можно в день открытых дверей, который пройдёт 15 июня в 18:30 по адресу: Псков, Рижский проспект, 16 (2-й этаж), офис 218. Нужна предварительная регистрация по ссылке или по телефону 8(8112) 296-440.

Основная цель IT-колледжа «Академии TOP» — подготовить профессиональных IT-специалистов, которые будут соответствовать реальным требованиям рынка труда. В программе нет лишних предметов — только то, что пригодится для работы, учёбы или бизнеса.

«Обучение строится на практических задачах. Методика — максимально практико-ориентированная. Теория идёт неразрывно с практикой. Ведь только постоянно практикуясь, можно чему-то научиться. Преподаватели — профессионалы из IT-индустрии, они передают свой опыт и учат тому, о чём не пишут в учебниках. Они по-настоящему разбираются в изучаемой теме и знают ответ на любой возможный вопрос студента», — рассказали в «Академии ТОP».

Образование доступно на базе 9-х и 11-х классов с дипломом государственного образца и дипломом «Академии ТОР», а также параллельно школе, но только с дипломом академии. Выбрать подходящее направление подготовки поможет интенсивный профориентационный курс «Буткемп». Это целая серия мастер-классов по всем сферам IT-отрасли.

На сегодняшний день «Академия ТОР» имеет множество IT-партнёров на федеральном уровне и по Пскову. «Ведущие компании отрасли охотно возьмут студентов с дипломом учебного заведения к себе на работу, поэтому трудоустройство гарантировано, если выпускник решит связать свою жизнь со сферой информационных технологий», — подчеркнули организаторы обучения.

Ещё одна важная особенность IT-сферы — это стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Эксперты предупреждают, что через 10–15 лет развитие информационных технологий оставит без работы миллионы людей. Например, водители, продавцы и кассиры, переводчики, строители, повара и официанты — вполне вероятно, что их сферы деятельности будут автоматизированы.

На дне открытых дверей в Псковском филиале IT-колледжа абитуриенты в возрасте от 14 до 18 лет и их родители смогут познакомиться с самыми высокооплачиваемыми IT-профессиями, а также пройти профориентационный тест и понять, с чем лучше связать свою жизнь, с программированием или дизайном.

«Спешите, количество мест ограничено! Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке», — заключили организаторы обучения.

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