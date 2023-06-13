Новые модели автомобилей, которые вскоре появятся в продаже в России

11:48, 13 июня 2023, ПАИ

Сейчас как популярная модель Lada Vesta, так и автомобиль «Москвич 6» и некоторые другие модели отличаются повышенным спросом. Покупатели считают эти автомобили самыми подходящими для себя – они смотрятся лучше других по ряду собственных параметров.

Отличным вариантом будет купить построенные на одной платформе с Chery Tiggo 4 кроссоверы – у таких машин есть атмосферный мотор мощностью в 116 лошадиных сил, работающий вместе с вариатором. Эти кроссоверы выпускаются китайской маркой Kaiyi – модели X3 и X3 Pro, кстати, не единственные. Ожидается в этом году выход ещё одной модели Kaivi, но точно неизвестно, что это за модель. Скорее всего, в виду имелся автомобиль X7 Kunlun.

Многих интересует информация и о других новых моделях, которые вскоре должны появиться в продаже на отечественном рынке. Ожидается вскоре выход на рынок машин Lada Vesta NG – продажи начнутся до конца этого года. О том, сколько будут стоить такие машины, узнать можно будет, просто позвонив сотрудникам сервисного центра или же пообщавшись с представителем автосалона в стенах заведения. Популярны и автомобили с китайскими деталями, которые будут выпускаться на территории России. Сейчас их производство было остановлено по причине недостатка комплектующих, часто привозимых из-за границы. Множество седанов, кроссов, универсалов и внедорожников было собрано на территории завода АвтоВАЗ. Сейчас в большинстве компаний продажи популярных новых заграничных автомобилей прекратились. В ближайшее время ситуация должна измениться в лучшую сторону. Покупателям нужно будет правильно подобрать время покупки, чтобы приобретение было максимально выгодным. От того, насколько своевременно будет сделана покупка, зависит то, сколько денег не нужно будет переплачивать.

Обратить внимание стоит не только на возможности и дату выпуска автомобилей, но и на риски после их покупки. Очень важно помнить о том, что в государственной программе, активно действующей в отношении автомобилей в нынешнем году, указаны будут санкционированные штрафы. Нужно изучить ситуацию и понимать, за что они могут быть начислены.

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