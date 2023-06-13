Успехи в сфере дорожного хозяйства Псковской области назвал губернатор

15:27, 13 июня 2023, ПАИ

Значительные успехи в сфере дорожного хозяйства обозначил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая на XXVIII конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» сегодня, 13 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы существенно повысили объём и качество проводимых работ. Уровень финансирования вырос с 4,5 до 13,3 млрд рублей», – подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников также отметил динамичное развитие транспорта.

«Буквально на днях нам подтвердили долгожданный рейс в Минск. 19 июля Псковский аэропорт станет международным не только на бумаге, но и по факту», – сказал губернатор.

Помимо этого, глава региона отметил, что благодаря значительным инвестициям, которые последовательно вкладывались в сферу благоустройства и сохранения архитектурного наследия, в Псковской области получилось дать новый импульс к развитию туризма.

«Все эти результаты я подробно зафиксировал в программном выступлении перед праймериз, во время встреч с фракциями, в своём отчёте о деятельности правительства Псковской области. Основные цифры и показатели каждый из вас хорошо знает. Тем более что все вы принимаете самое активное участие в работе по развитию региона. И все основные достижения – это наши общие победы, которых мы добились совместными усилиями», – заключил губернатор.