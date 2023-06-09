Авиарейсы из Пскова в Минск запустят с 19 июля

19:03, 09 июня 2023, ПАИ

Nordwind запускает прямые регулярные рейсы из Пскова в Минск и обратно. Это стало возможным в рамках расширения полётной программы. Перелёты запланированы с 19 июля два раза в неделю на комфортабельных ВС Embraer 190 с компоновкой 110 пассажирских мест. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Запуск полётов по маршруту организован при поддержке правительства и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Рейсы в Минск станут первыми международными перелётами из аэропорта Псков за последние 10 лет.

С весны авиакомпания выполняет прямые регулярные полёты в Белоруссию из Перми и Нижнего Новгорода. Актуальное расписание и бронирование билетов доступны на сайте авиаперевозчика и в авиакассах города.

Nordwind входит в число крупнейших авиакомпаний России по пассажирообороту и имеет одну из самых развитых маршрутных сетей регулярных полётов по стране. Базовыми аэропортами являются Шереметьево, Пулково, Сочи, Казань, Калининград и Новокузнецк. Благодаря гибкой стоимости авиабилетов, удобному расписанию рейсов и бонусам программы лояльности перелёт с Nordwind станет успешным началом путешествия как для деловых пассажиров, так и для желающих насладиться запланированным отпуском.

Авиаперевозчик сотрудничает с одним из ведущих туроператоров Pegas Touristik, тем самым обеспечивая значительный вклад в развитие въездного туризма. Авиакомпания удостоена премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучший перевозчик России по курортным направлениям – 2021».

Nordwind укрепил позицию фаворита на премии Skyway Service Award 2022, одержав победу в номинации «Лучшая авиакомпания в категории международные туристические чартерные перевозки».

На церемонии Skyway Service Award 2023 авиаперевозчик получил награду за вклад в развитие авиаотрасли.

По версии медиарейтинга SCAN, Nordwind занял вторую позицию среди российских авиакомпаний в категории «Охват аудитории – 2021», завоевав внимание 258,7 млн потенциальных читателей.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона, подчёркивал, что в этом году пассажиропоток аэропорта Псков планируют увеличить до 150 тысяч человек.