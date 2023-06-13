Александр Братчиков встретился с депутатами городской Думы

12:00, 13 июня 2023, ПАИ

Очередная рабочая встреча заместителя председателя Псковского областного Собрания Александра Братчикова с депутатами Псковской городской Думы состоялась во вторник, 13 июня. В мероприятии приняли участие глава Пскова Борис Елкин, председатель ПГД Александр Гончаренко, депутаты городской Думы и их помощники. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

«Цель таких встреч – организация эффективного взаимодействия для решения проблем в избирательных округах. Здесь мы можем задать вопросы, волнующие псковичей, обсудить пути их решения», – подчеркнул Александр Гончаренко.

Участники мероприятия обсудили планы по ремонту улично-дорожной сети, демонтаж старых детских площадок и установку новых, работу управляющих компаний, замену лифтов в многоквартирных домах, создание территориальных общественных самоуправлений, благоустройство общественных территорий.