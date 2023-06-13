Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 100 школьников приняли участие в историческом диктанте «Хроники Пскова. Связь поколений»

Более 100 школьников приняли участие в историческом диктанте «Хроники Пскова. Связь поколений», приуроченном ко Дню России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

Площадками проведения исторического диктанта стали областная универсальная библиотека им. В. Я. Курбатова и библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина, лектором выступила заместитель прокурора города, советник юстиции Татьяна Гончарова.

Диктант проходил впервые, задания включали вопросы об истории Пскова со времён первого упоминания в летописи до сегодняшних дней и наиболее знаковых событиях, участие в которых приняли известные псковичи.

После проверки работ участники, показавшие наилучший результат, отправятся в однодневную экскурсию в пос. Старый Изборск, где познакомятся с его главными достопримечательностями.

«Инициатива принадлежит нашим школьникам, которые неоднократно высказывали предложения по проведению таких диктантов, основанных на истории Псковского края. В будущем мы планируем сделать такой диктант ежегодным и приурочить ко Дню города. В свою очередь, реализовать столь крупное мероприятие было бы сложно без содействия наших партнеров: депутата городской Думы Дмитрия Барабанова, областной библиотеки им. В. Я. Курбатова и прокуратуры города», - рассказал председатель Совета по молодёжной политике Александр Андреев.

Исторический диктант «Хроники Пскова. Связь поколений» проводится по инициативе Совета по молодёжной политике при Псковской городской Думе совместно с ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова» при поддержке прокуратуры города Пскова и депутата Псковской городской Думы по избирательному округу №14 Дмитрия Барабанова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 июня 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Кубок Псковской области по гребле на байдарках и каноэ
13 июня 2023

Документальный фильм о псковской молодёжи покажут в «Лофте»
13 июня 2023

Форум молодых семей пройдёт в Пскове 16 июля
13 июня 2023

Запрет на движение моторных плавсредств отменят в Псковской области с 15 июня
13 июня 2023

Ещё семь километров дороги Псков – Кислово – Палкино отремонтируют по нацпроекту
13 июня 2023

Стартовал приём заявок на благоустройство дворов в Пскове
13 июня 2023

Наступление настоящего лета прогнозируют синоптики на Северо-Западе России
13 июня 2023

Автомобилисты пожаловались в правительство на качество топлива и недоливы на АЗС

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...