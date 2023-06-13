Более 100 школьников приняли участие в историческом диктанте «Хроники Пскова. Связь поколений»

12:21, 13 июня 2023, ПАИ

Более 100 школьников приняли участие в историческом диктанте «Хроники Пскова. Связь поколений», приуроченном ко Дню России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

Площадками проведения исторического диктанта стали областная универсальная библиотека им. В. Я. Курбатова и библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина, лектором выступила заместитель прокурора города, советник юстиции Татьяна Гончарова.

Диктант проходил впервые, задания включали вопросы об истории Пскова со времён первого упоминания в летописи до сегодняшних дней и наиболее знаковых событиях, участие в которых приняли известные псковичи.

После проверки работ участники, показавшие наилучший результат, отправятся в однодневную экскурсию в пос. Старый Изборск, где познакомятся с его главными достопримечательностями.

«Инициатива принадлежит нашим школьникам, которые неоднократно высказывали предложения по проведению таких диктантов, основанных на истории Псковского края. В будущем мы планируем сделать такой диктант ежегодным и приурочить ко Дню города. В свою очередь, реализовать столь крупное мероприятие было бы сложно без содействия наших партнеров: депутата городской Думы Дмитрия Барабанова, областной библиотеки им. В. Я. Курбатова и прокуратуры города», - рассказал председатель Совета по молодёжной политике Александр Андреев.

Исторический диктант «Хроники Пскова. Связь поколений» проводится по инициативе Совета по молодёжной политике при Псковской городской Думе совместно с ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова» при поддержке прокуратуры города Пскова и депутата Псковской городской Думы по избирательному округу №14 Дмитрия Барабанова.