В Псковской области ежегодно планируют устанавливать не менее 20 вышек сотовой связи

15:59, 13 июня 2023, ПАИ

В Псковской области ежегодно планируют устанавливать не менее 20 вышек. Об этом рассказал губернатор Михаил Ведерников, выступая на XXVIII конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» сегодня, 13 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

«Мы сдвинули процесс с мёртвой точки, начали системно заниматься развитием сети мобильных вышек. Серьёзный рывок сделали при поддержке председателя правительства России Михаила Владимировича Мишустина, разработали льготы для операторов. Понятно, что в данный момент времени есть проблемы с наличием достаточного объёма оборудования в целом по стране», – подчеркнул губернатор.

Также в регионе планируют дополнительно включить соответствующее мероприятие в программу комплексного развития сельских территорий.

«Это комфорт, безопасность и это возможность для всех жителей региона участвовать онлайн во всех ключевых процессах: от избирательных кампаний до голосования по программе «Формирование комфортной городской среды», – заключил глава региона.