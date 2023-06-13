75% псковичей отвлекаются на рабочие дела во время отпуска – опрос

12:39, 13 июня 2023, ПАИ

75 % псковичей отвлекаются на рабочие дела во время отпуска, сообщается в исследовании сервиса SuperJob.

Большинство работающих вынуждены отвлекаться в отпуске на решение рабочих проблем: по оценкам 35 % опрошенных, их отрывают от отдыха иногда, а 40 % — часто. Каждый двадцатый принципиально обрубает деловые контакты на время отпуска, чтобы отдохнуть качественно.



Тех, кому приходится быть на связи даже во время законного отдыха, больше среди псковичей старше 45 лет (82 %). Работать во время отпуска чаще приходится тем, кто зарабатывает больше (64 % — среди горожан с доходом до 50 тысяч рублей в месяц, 84 % — среди граждан с зарплатой от 80 тысяч рублей).



Тех, кого часто отрывают от отпуска по рабочим вопросам, больше среди менеджеров по продажам (54 %), главных бухгалтеров (48 %) и экономистов (44 %). Принципиально не работают во время отпуска каждый десятый разработчик и 6 % юристов.