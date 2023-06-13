До +28 градусов ожидается в Псковской области 14 июня

16:59, 13 июня 2023, ПАИ

До +28 градусов прогнозируют синоптики в Псковской области 14 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

В регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть ветер северо-западных и северо-восточных направлений со скоростью от двух до семи метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +2 до +7 градусов, днём – от +23 до +28 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.