До +28 градусов ожидается в Псковской области 14 июня
До +28 градусов прогнозируют синоптики в Псковской области 14 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
В регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть ветер северо-западных и северо-восточных направлений со скоростью от двух до семи метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +2 до +7 градусов, днём – от +23 до +28 градусов.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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