Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Создать комиссию для обследования состояния детских площадок предложил Александр Братчиков

Перспективы развития территорий Пскова, входящих в областной избирательный округ №3, обсудили на совместной встрече вице-спикер регионального парламента Александр Братчиков, глава Пскова Борис Ёлкин и депутаты Псковской городской Думы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото пресс-службы ПОСД

Заседание началось с разговора о двух наболевших проблемах: состоянии дорожной сети в микрорайоне Шабаново и передаче городу земельных участков, находящихся в собственности Минобороны.

Борис Ёлкин проинформировал депутатов, что подвижки есть и по одному, и по другому вопросу. По словам градоначальника, давно обещанное жителям Шабанов благоустройство стартует в этом году, необходимые средства предусмотрены: небольшая сумма на этот год, порядка 100 млн рублей – на следующий и почти 300 млн рублей – на 2025 год. «Главная проблема микрорайона – дорожная сеть, которая находится в удручающем состоянии. Чтобы её сделать, нужно поменять огромное количество коммуникаций», - обозначил задачу глава города.

Комментируя итог переговоров с Министерством обороны РФ, Борис Ёлкин сообщил, что ведомство готово передать городу землю, но не большим массивом, а отдельными земельными участками. Речь идёт об участках под многоквартирными домами и улично-дорожной сетью, а также о двух общественных пространствах – территории «Шталаг 372» и сквере у Дома офицеров. Для каждой территории в отдельности будет выполнено обоснование и межевание. Александр Братчиков, занимавшийся вопросом передачи земель будучи сити-менеджером и вновь поднявший его на недавней встрече с губернатором, поблагодарил Бориса Ёлкина за найденное решение.

Ещё одна городская проблема, ставшая предметом совместного обсуждения, связана с запретом использования детских площадок после восьми лет эксплуатации. По требованию прокуратуры городские власти вынуждены демонтировать игровые комплексы, но сразу же заменить их на новые не позволяют возможности бюджета. Александр Братчиков отметил, что по факту далеко не все предписанные к сносу детские площадки находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Вице-спикер предложил создать специализированную комиссию, которая по результатам обследования сможет выносить решения о возможности дальнейшего использования игровых комплексов. «Как правило, после незначительной реконструкции или ремонта большинство площадок можно будет эксплуатировать еще года три минимум», - выразил уверенность Александр Братчиков. Глава Пскова поддержал идею и пообещал проработать этот вопрос.

Участники встречи также обсудили развитие в областной столице ТОС, необходимость организации автобусного маршрута к новому учебно-лабораторному корпусу медицинского факультета ПсковГУ и перспективы строительства масштабного парка аттракционов за счёт средств инвесторов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 июня 2023

Псковичи принимают участие во всероссийском патриотическом форуме в Москве
13 июня 2023

Вопросы социального партнёрства обсудили псковские профсоюзы с руководством ПсковГУ
13 июня 2023

До +28 градусов ожидается в Псковской области 14 июня
13 июня 2023

День открытых дверей пройдёт в филиале колледжа «Академии ТОР» в Пскове
13 июня 2023

В Псковской области рассчитывают удерживать событийную повестку на уровне 2022 года
13 июня 2023

Псковский губернатор – о повышении уровня доходов жителей: Мы двигаемся в этом направлении
13 июня 2023

В Псковской области ежегодно планируют устанавливать не менее 20 вышек сотовой связи
13 июня 2023

43% дорог Псковской области к концу года будут соответствовать нормативам

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...