Создать комиссию для обследования состояния детских площадок предложил Александр Братчиков

14:44, 13 июня 2023, ПАИ

Перспективы развития территорий Пскова, входящих в областной избирательный округ №3, обсудили на совместной встрече вице-спикер регионального парламента Александр Братчиков, глава Пскова Борис Ёлкин и депутаты Псковской городской Думы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Заседание началось с разговора о двух наболевших проблемах: состоянии дорожной сети в микрорайоне Шабаново и передаче городу земельных участков, находящихся в собственности Минобороны.

Борис Ёлкин проинформировал депутатов, что подвижки есть и по одному, и по другому вопросу. По словам градоначальника, давно обещанное жителям Шабанов благоустройство стартует в этом году, необходимые средства предусмотрены: небольшая сумма на этот год, порядка 100 млн рублей – на следующий и почти 300 млн рублей – на 2025 год. «Главная проблема микрорайона – дорожная сеть, которая находится в удручающем состоянии. Чтобы её сделать, нужно поменять огромное количество коммуникаций», - обозначил задачу глава города.

Комментируя итог переговоров с Министерством обороны РФ, Борис Ёлкин сообщил, что ведомство готово передать городу землю, но не большим массивом, а отдельными земельными участками. Речь идёт об участках под многоквартирными домами и улично-дорожной сетью, а также о двух общественных пространствах – территории «Шталаг 372» и сквере у Дома офицеров. Для каждой территории в отдельности будет выполнено обоснование и межевание. Александр Братчиков, занимавшийся вопросом передачи земель будучи сити-менеджером и вновь поднявший его на недавней встрече с губернатором, поблагодарил Бориса Ёлкина за найденное решение.

Ещё одна городская проблема, ставшая предметом совместного обсуждения, связана с запретом использования детских площадок после восьми лет эксплуатации. По требованию прокуратуры городские власти вынуждены демонтировать игровые комплексы, но сразу же заменить их на новые не позволяют возможности бюджета. Александр Братчиков отметил, что по факту далеко не все предписанные к сносу детские площадки находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Вице-спикер предложил создать специализированную комиссию, которая по результатам обследования сможет выносить решения о возможности дальнейшего использования игровых комплексов. «Как правило, после незначительной реконструкции или ремонта большинство площадок можно будет эксплуатировать еще года три минимум», - выразил уверенность Александр Братчиков. Глава Пскова поддержал идею и пообещал проработать этот вопрос.

Участники встречи также обсудили развитие в областной столице ТОС, необходимость организации автобусного маршрута к новому учебно-лабораторному корпусу медицинского факультета ПсковГУ и перспективы строительства масштабного парка аттракционов за счёт средств инвесторов.