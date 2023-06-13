Три фейковых сайта продают билеты в Псковский театр драмы
За последнюю неделю зрители Псковского театра драмы обнаружили три фейковых сайта, на которых продавались билеты якобы на мероприятия театра. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.
Причем цены на выставки и спектакли достигали 4,5 тысячи рублей, тогда как реальные цены в Псковском театре драмы варьируются от 200 до 900 рублей на спектакли, а вход в галерею «ЦЕХ» бесплатный.
Театр просит своих зрителей покупать билеты только на официальных ресурсах, к которым относятся:
– сайт театра drampush.ru;
– сайты билетных операторов Orbilet, Kassir.ru, Яндекс: orbilet.ru, afisha.yandex.ru, pskov.kassir.ru;
– сайт Пушкинского театрального фестиваля pushfest.ru.
Чаще всего мошенники отправляют ссылку на покупку билетов на ложных сайтах или сайтах-двойниках. Прежде чем нажать кнопку «Купить билет», убедитесь, что вверху задан верный адрес сайта.
Офлайн билеты продаются только в кассе главного здания театра по адресу: ул. Пушкина, 13.