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Культура

Три фейковых сайта продают билеты в Псковский театр драмы

За последнюю неделю зрители Псковского театра драмы обнаружили три фейковых сайта, на которых продавались билеты якобы на мероприятия театра. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Причем цены на выставки и спектакли достигали 4,5 тысячи рублей, тогда как реальные цены в Псковском театре драмы варьируются от 200 до 900 рублей на спектакли, а вход в галерею «ЦЕХ» бесплатный.

Театр просит своих зрителей покупать билеты только на официальных ресурсах, к которым относятся:

– сайт театра drampush.ru;

– сайты билетных операторов Orbilet, Kassir.ru, Яндекс: orbilet.ru, afisha.yandex.rupskov.kassir.ru;

– сайт Пушкинского театрального фестиваля pushfest.ru.

Чаще всего мошенники отправляют ссылку на покупку билетов на ложных сайтах или сайтах-двойниках. Прежде чем нажать кнопку «Купить билет», убедитесь, что вверху задан верный адрес сайта.

Офлайн билеты продаются только в кассе главного здания театра по адресу: ул. Пушкина, 13.

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