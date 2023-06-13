Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На платформе профориентации школьников «Билет в будущее» появился «Тиндер профессий»

На платформе профориентации школьников «Билет в будущее» появился «Тиндер профессий». Приложение поможет подросткам ознакомиться с разными специальностями с помощью понятной механики интерфейса. 

Ресурс поможет пользователям провести блиц-отбор профессий. На экране появляются карточки профессий, «свайпая» их вправо или влево, школьники отмечают, нравится им предложенный вариант или нет.

С помощью приложения пользователи смогут познакомиться и с отдельными профессиями, отбирая их по названию, востребованности или уровню зарплаты, и с целыми отраслями. Если подросток хочет работать в ИТ или банковской сфере, но не знает, какие профессии эта сфера охватывает, он может познакомиться с перечнем, выбрав нужную отрасль в настройках фильтра. 15 понравившихся профессий можно добавить в «Избранное» и изучить их подробнее. С помощью приложения можно узнать, чем занимаются те или иные специалисты, где используется результат их работы, какие возможности есть для развития и карьерного роста, какой уровень образования необходим.

Приложение заполняет команда профессионалов, поэтому здесь исключены проблемы ушедшего из России сервиса знакомств: ложные описания, «левые» аккаунты, подмена пользователя, воровство страниц, спам и фишинг. В «Тиндере профессий» более 500 предложений: от врача, риелтора или фитнес-инструктора до биоинженера, MICE-менеджера, VR-дизайнера или игропедагога. Список профессий уже к концу года может быть дополнен.

Познакомиться с профессиями в бесплатном приложении можно в любой точке России.

«Тиндер профессий» доступен на сайте и, как нам кажется, благодаря интересной «упаковке» создаст много «замечательных пар» между нужной государству профессией и ищущим свой путь в жизни человеком», – сообщили в пресс-службе проекта. 

«Билет в будущее» – это проект по профориентации школьников 6-11 классов, который входит в федеральный проект «Успех каждого ребенка» напроекта «Образование». Он помогает подросткам решить сложную задачу выбора профессии. Проект объединяет десятки тысяч наставников, психологов и экспертов, которые готовы помочь каждому выбрать свою специальность. К проекту по профориентации школьников также привлекаются родители и педагоги обучающегося. Более 1 млн 300 тысяч школьников стали участниками проекта на данный момент, многие из которых уже выбрали свою профессию с помощью бесплатной программы «Билет в будущее» прямо в школах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 июня 2023

Псковичи принимают участие во всероссийском патриотическом форуме в Москве
13 июня 2023

Вопросы социального партнёрства обсудили псковские профсоюзы с руководством ПсковГУ
13 июня 2023

До +28 градусов ожидается в Псковской области 14 июня
13 июня 2023

День открытых дверей пройдёт в филиале колледжа «Академии ТОР» в Пскове
13 июня 2023

В Псковской области рассчитывают удерживать событийную повестку на уровне 2022 года
13 июня 2023

Псковский губернатор – о повышении уровня доходов жителей: Мы двигаемся в этом направлении
13 июня 2023

В Псковской области ежегодно планируют устанавливать не менее 20 вышек сотовой связи
13 июня 2023

43% дорог Псковской области к концу года будут соответствовать нормативам

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...