На платформе профориентации школьников «Билет в будущее» появился «Тиндер профессий»

16:59, 13 июня 2023, ПАИ

На платформе профориентации школьников «Билет в будущее» появился «Тиндер профессий». Приложение поможет подросткам ознакомиться с разными специальностями с помощью понятной механики интерфейса.

Ресурс поможет пользователям провести блиц-отбор профессий. На экране появляются карточки профессий, «свайпая» их вправо или влево, школьники отмечают, нравится им предложенный вариант или нет.

С помощью приложения пользователи смогут познакомиться и с отдельными профессиями, отбирая их по названию, востребованности или уровню зарплаты, и с целыми отраслями. Если подросток хочет работать в ИТ или банковской сфере, но не знает, какие профессии эта сфера охватывает, он может познакомиться с перечнем, выбрав нужную отрасль в настройках фильтра. 15 понравившихся профессий можно добавить в «Избранное» и изучить их подробнее. С помощью приложения можно узнать, чем занимаются те или иные специалисты, где используется результат их работы, какие возможности есть для развития и карьерного роста, какой уровень образования необходим.

Приложение заполняет команда профессионалов, поэтому здесь исключены проблемы ушедшего из России сервиса знакомств: ложные описания, «левые» аккаунты, подмена пользователя, воровство страниц, спам и фишинг. В «Тиндере профессий» более 500 предложений: от врача, риелтора или фитнес-инструктора до биоинженера, MICE-менеджера, VR-дизайнера или игропедагога. Список профессий уже к концу года может быть дополнен.

Познакомиться с профессиями в бесплатном приложении можно в любой точке России.

«Тиндер профессий» доступен на сайте и, как нам кажется, благодаря интересной «упаковке» создаст много «замечательных пар» между нужной государству профессией и ищущим свой путь в жизни человеком», – сообщили в пресс-службе проекта.

«Билет в будущее» – это проект по профориентации школьников 6-11 классов, который входит в федеральный проект «Успех каждого ребенка» напроекта «Образование». Он помогает подросткам решить сложную задачу выбора профессии. Проект объединяет десятки тысяч наставников, психологов и экспертов, которые готовы помочь каждому выбрать свою специальность. К проекту по профориентации школьников также привлекаются родители и педагоги обучающегося. Более 1 млн 300 тысяч школьников стали участниками проекта на данный момент, многие из которых уже выбрали свою профессию с помощью бесплатной программы «Билет в будущее» прямо в школах.