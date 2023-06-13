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Общество

Вопросы социального партнёрства обсудили псковские профсоюзы с руководством ПсковГУ

Наиболее активные педагоги и студенты будут отмечены за вклад в развитие социального партнёрства и профсоюзного движения Псковской области. Такое решение было принято сегодня, 13 июня, на рабочей встрече председателя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова с ректором ПсковГУ Натальей Ильиной.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Как сообщили ПАИ в пресс-службе облсовпрофа, Игорь Иванов и Наталья Ильина обсудили вопросы социального партнёрства, работу профсоюзной организации университета.

В вузе активно ведётся конструктивная профсоюзная работа, ежегодно проходят сотни совместных мероприятий как для педагогического состава, так и для студенчества.

Учитывая, что 2023 год объявлен Годом педагога и наставника, профсоюзы и университет договорились привлекать педагогов вуза к профсоюзным стратегическим сессиям, а также отметить наиболее активных педагогов и студентов за их вклад в развитие социального партнёрства и профсоюзного движения Псковской области.

«Профсоюз показывает положительную динамику развития и укрепления в университете, чувствуется атмосфера доверия. Отрадно, что ректор ПсковГУ Наталья Ильина давно является членом профсоюза, понимая, что профсоюзы являются важным элементом гражданского общества», – отметил Игорь Иванов.

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