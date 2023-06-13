Идёт ремонт здания на улице Ленина в Острове

18:11, 13 июня 2023, ПАИ

В доме на площади, находящемся в центре Острова, идут ремонтные работы, сообщила газета «Островские вести».

Внешний вид здания давно отталкивает жителей и гостей города: штукатурка отваливается, на стенах красуются пятна и трещины, а ведь дом находится в историческом центре города и формирует его облик.

Рабочие заняты ремонтом здания уже несколько недель. По словам представителя ООО «Стимул», собственники здания обратились в эту фирму с просьбой о ремонте. Работы завершатся через две–три недели.