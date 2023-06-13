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Общество

Идёт ремонт здания на улице Ленина в Острове

В доме на площади, находящемся в центре Острова, идут ремонтные работы, сообщила газета «Островские вести».

Фото Татьяны Анопы

Внешний вид здания давно отталкивает жителей и гостей города: штукатурка отваливается, на стенах красуются пятна и трещины, а ведь дом находится в историческом центре города и формирует его облик.

Рабочие заняты ремонтом здания уже несколько недель. По словам представителя ООО «Стимул», собственники здания обратились в эту фирму с просьбой о ремонте. Работы завершатся через две–три недели.

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