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Общество

Школьники Гдовского района посетили райцентр во время летнего лагеря

Ребята из Яммской школы во время первого месяца каникул посетили райцентр, где познакомились с представителями разных профессий, сообщила газета «Гдовская заря». 

  • Путешествие Гдовских ребят в райцентр
    Фото: Газета "Гдовская заря"
  • Путешествие Гдовских ребят в райцентр
    Фото: Газета "Гдовская заря"
  • Путешествие Гдовских ребят в райцентр
    Фото: Газета "Гдовская заря"
  • Путешествие Гдовских ребят в райцентр
    Фото: Газета "Гдовская заря"

В Яммской школе для ребят младшего звена работает пришкольный лагерь. В один из дней в рамках программы «Родной край люби и узнавай» школьники посетили райцентр. Точками их маршрута стали организации и предприятия Гдова, а целью визита стало знакомство с профессиями людей, которые там трудятся.

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