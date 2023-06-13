Школьники Гдовского района посетили райцентр во время летнего лагеря
Ребята из Яммской школы во время первого месяца каникул посетили райцентр, где познакомились с представителями разных профессий, сообщила газета «Гдовская заря».
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Фото: Газета "Гдовская заря"
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Фото: Газета "Гдовская заря"
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Фото: Газета "Гдовская заря"
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Фото: Газета "Гдовская заря"
В Яммской школе для ребят младшего звена работает пришкольный лагерь. В один из дней в рамках программы «Родной край люби и узнавай» школьники посетили райцентр. Точками их маршрута стали организации и предприятия Гдова, а целью визита стало знакомство с профессиями людей, которые там трудятся.
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