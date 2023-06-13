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Общество

63-летнего псковича осудят за угрозу убийством соседу

Прокурор Псковского района утвердил обвинительное постановление по уголовному делу в отношении 63-летнего псковича, который с использованием кухонного ножа совершил угрозу убийством в отношении своего соседа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе дознания установлено, что вечером 13 мая 2023 года мужчина вместе со своим соседом находился в своём доме, расположенном в деревне Зубово Псковского района, где после совместного распития спиртного между ними возник словесный конфликт. В ходе конфликта хозяин стал требовать у гостя покинуть дом, но тот не уходил.

В результате злоумышленник (хозяин) взял со стола кухонный нож, подошёл к потерпевшему с намерением вызвать у него чувство тревоги и беспокойства за свою безопасность, направил лезвие ножа в область его груди и крикнул ему: «Я зарежу тебя!», тем самым демонстрируя реальность своих намерений. 

Уголовное дело направлено мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 1 ст. 119 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.

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