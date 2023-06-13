Жителя Пскова осудят за хранение наркотиков

20:07, 13 июня 2023, ПАИ

Заместителем прокурора Псковского района утверждён обвинительный акт по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Пскова, который совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе дознания установлено, что злоумышленник в сентябре 2022 года на приусадебном участке, расположенном в деревне Купровщина Псковского района, с целью собственного употребления собрал части ранее незаконно выращенных им растений, в результате чего получил наркотическое средство – каннабис (марихуану) общей массой 99 граммов, которые являются значительным размером. Вышеуказанное наркотическое средство начинающий агроном хранил в доме до момента его обнаружения и изъятия сотрудниками правоохранительных органов.

Санкция ч. 1 ст. 228 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.