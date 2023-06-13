Преподаватели ПсковГУ познакомят псковских школьников с русским стилем в современной моде

19:04, 13 июня 2023, ПАИ

Преподаватели ПсковГУ Ольга Поспелова и Наталья Елисеева совместно с Центром развития кадрового потенциала Псковской области примут участие в реализации проекта дополнительного образования команды кафедры дизайна «Русский стиль в современной моде». Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Общеразвивающая программа дополнительного образования команды кафедры дизайна ПсковГУ «Русский стиль в современной моде» стала победителем конкурса субсидий СОНКО в сфере государственной национальной политики Российской Федерации.

Программа направлена на содействие сохранению народных традиций, приобщение подрастающего поколения к национальному искусству и формирование чувства любви к Родине через получение опыта творческой художественной деятельности и изготовление современного костюма в русском стиле.

В рамках мероприятий проекта школьники Пскова познакомятся с традициями народного костюма, которые нашли отражение в коллекциях одежды российских и зарубежных дизайнеров, смогут принять участие в квестах, мастер-классах по изготовлению стилизованных кокошников-венцов и в творческих встречах с дизайнерами.



Также будет организован конкурс разработки лучшего эскиза модного костюма с элементами русского стиля, победители которого смогут пройти обучение, поработать на швейном оборудовании, изготовить собственные костюмы и представить их на дефиле.