Семьи участников СВО посетили музей-заповедник «Изборск»

19:24, 13 июня 2023, ПАИ



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник



Фото: Изборский музей-заповедник















Дети и жёны ветеранов спецоперации совершили прогулку по территории Изборской крепости, где приняли участие в интерактивном квесте «Ключи от Изборска», узнав множество тайн древнего города-крепости. Также юные гости музея познакомились с пернатыми обитателями Городищенского озера. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

В завершение поездки посетители музея посетили выставку «Изборский хоровод», где смогли детально рассмотреть яркие народные костюмы из разных уголков России.

Поездка была приурочена к празднованию Дня России и состоялась при поддержке филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области.

