Подготовка к празднованию 550-летия Псково-Печерского монастыря продолжается

19:46, 13 июня 2023, ПАИ

Полным ходом идёт подготовка к празднованию 550-летия Псково-Печерского монастыря, сообщил телеграм-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Мероприятия затрагивают культурную и просветительскую сферы.

АНО «Возрождение» проводит масштабные работы как в самой обители, так и в городе Печоры.

В рамках подготовки к празднику в Печорах и Печорском районе при поддержке федерального центра реализуется сразу несколько масштабных проектов, включая создание Всероссийского детского центра, благоустройство Соборной площади и прилегающих улиц, реставрацию памятников архитектуры монастырского архитектурного ансамбля.