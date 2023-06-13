Подготовка к празднованию 550-летия Псково-Печерского монастыря продолжается
Полным ходом идёт подготовка к празднованию 550-летия Псково-Печерского монастыря, сообщил телеграм-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Мероприятия затрагивают культурную и просветительскую сферы.
АНО «Возрождение» проводит масштабные работы как в самой обители, так и в городе Печоры.
В рамках подготовки к празднику в Печорах и Печорском районе при поддержке федерального центра реализуется сразу несколько масштабных проектов, включая создание Всероссийского детского центра, благоустройство Соборной площади и прилегающих улиц, реставрацию памятников архитектуры монастырского архитектурного ансамбля.
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