Спортсменки из Новосокольников заняли третье место на соревнованиях по баскетболу в Локне

21:17, 13 июня 2023, ПАИ

Накануне Дня России на стадионе «Колос» в Локне прошёл турнир по баскетболу 3 х 3 среди девочек 2008–2010 годов рождения (старшая группа) и девочек 2011–2013 годов рождения (младшая группа). В нём приняли участие команды из Острова, Новосокольников и Локни, сообщила газета «Новосокольнический край».

В младшей группе соревновались четыре команды. Девочки из Новосокольников заняли третье место. А в старшей группе спортивная удача в этот раз была на стороне соперниц: хотя новосокольническая команда показала хорошую игру, до призового места чуть-чуть не хватило.

Все призёры награждены грамотами и медалями отдела молодёжной политики и спорта администрации Локнянского района.