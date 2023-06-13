70 млн рублей инвестиций привлекли для развития культуры в Псковской области в 2022 году

21:18, 13 июня 2023, ПАИ

70 млн рублей инвестиций привлекли для развития культуры в Псковской области в 2022 году. Об этом рассказала председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«За прошлый год в области культуры было привлечено 70 млн рублей инвестиций. Это очень много», – сказала гостья эфира.

Она также отметила, что в этом году комитет ждёт подведение итогов очередного конкурса Президентского фонда культурных инициатив. «Комитетом по культуре Псковской области подаются заявки на все мероприятия. Таким образом мы высвобождаем бюджет региона. В случае победы на конкурсе мы можем перераспределить выделенные средства, реализовать с их помощью новые проекты», – отметила Ольга Тимофеева.