Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Курган Дружбы» в Псковской области пройдёт в новом формате

«Курган Дружбы» в Себежском районе в этом году пройдёт в новом формате. Об этом заявила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: Андрей Кокшаров

«Курган Дружбы пройдёт на традиционной площадке. В этом году принимающей стороной стала Россия. Поэтому с 20 июня стартует лагерная смена «Курган Дружбы». Там будет жить 200 ребят из Псковской и Витебской областей. В эту смену планируется реализация тех проектов, которые были придуманы ребятами на патриотической форсайт-сессии», – поделилась гостья студии.

Как рассказала Ольга Тимофеева, программа праздника будет обширной. Планируются концертная программа, школа выживания, квесты, выставочные площадки.

«Сейчас, можно сказать, организатором «Кургана Дружбы» стала молодёжь. Костёр дружбы будут зажигать тоже они. Ребята просто фонтанируют идеями. Они стали двигателем мероприятия», – подчеркнула гостья эфира.

Ольга Тимофеева отметила, что на данный момент к приезду ребят почти всё готово: формируются спикеры и педагоги, закупается необходимый инвентарь.

Напомним, что в конце ноября 2022 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников говорил о необходимости смены формата проведения «Кургана Дружбы». «Тем, кто ещё живы, уже просто физически тяжело туда приезжать. Упор нужно делать на молодёжь», – отмечал тогда глава региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 июня 2023

ВИДЕО. Как прошёл фестиваль «На страже мира» в Гдове
13 июня 2023

ФОТОФАКТ. Пилоты в Великих Луках соревнуются второй день

13 июня 2023

Культурную жизнь региона обсудили на «Серебряном дожде». Главное
13 июня 2023

Ольга Тимофеева: ВИП-гости стали для Псковской области обыденностью
13 июня 2023

Подведены итоги Дней пушкинской поэзии и русской культуры
13 июня 2023

Более 12 тысяч семей, в том числе из Пскова, получили льготную ипотеку в Банке ДОМ.РФ
13 июня 2023

Масштабные праздничные мероприятия готовят в Псковской области
13 июня 2023

ФОТО. Туманный рассвет в Гдовском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...