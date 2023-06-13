«Курган Дружбы» в Псковской области пройдёт в новом формате

21:37, 13 июня 2023, ПАИ

«Курган Дружбы» в Себежском районе в этом году пройдёт в новом формате. Об этом заявила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Курган Дружбы пройдёт на традиционной площадке. В этом году принимающей стороной стала Россия. Поэтому с 20 июня стартует лагерная смена «Курган Дружбы». Там будет жить 200 ребят из Псковской и Витебской областей. В эту смену планируется реализация тех проектов, которые были придуманы ребятами на патриотической форсайт-сессии», – поделилась гостья студии.

Как рассказала Ольга Тимофеева, программа праздника будет обширной. Планируются концертная программа, школа выживания, квесты, выставочные площадки.

«Сейчас, можно сказать, организатором «Кургана Дружбы» стала молодёжь. Костёр дружбы будут зажигать тоже они. Ребята просто фонтанируют идеями. Они стали двигателем мероприятия», – подчеркнула гостья эфира.

Ольга Тимофеева отметила, что на данный момент к приезду ребят почти всё готово: формируются спикеры и педагоги, закупается необходимый инвентарь.

Напомним, что в конце ноября 2022 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников говорил о необходимости смены формата проведения «Кургана Дружбы». «Тем, кто ещё живы, уже просто физически тяжело туда приезжать. Упор нужно делать на молодёжь», – отмечал тогда глава региона.