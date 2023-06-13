Более 12 тысяч семей, в том числе из Пскова, получили льготную ипотеку в Банке ДОМ.РФ

22:13, 13 июня 2023, ПАИ

Более 12 тысяч семей, в том числе из Псковской области, с начала 2023 года воспользовались льготной ипотекой Банка ДОМ.РФ. Всего за это время было выдано более 73 миллиардов рублей: это более чем в полтора раза превышает показатель того же периода 2022 года.

Основная часть оформленных кредитов (42,2 %) пришлась на программу «Семейная ипотека». На «Льготную ипотеку на новостройки» пришлось 36,4 %, на «IT-ипотеку» – 18,7 %, на «Дальневосточную ипотеку» – 2,7 %.

Заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков рассказал, что выгодные условия кредитования и широкий выбор продуктов подстёгивают спрос на жильё на первичном рынке.

«Отмечу также рост частного домостроения: с начала года кредиты на индивидуальное строительство заняли 20,5 % в выдачах с господдержкой против 11,5 % в прошлом году. В Банке ДОМ.РФ все льготные госпрограммы распространены на ИЖС, более того, для стимулирования сегмента мы предусмотрели дополнительную скидку в размере полупроцента», – заявил Алексей Косяков.

В тройке лидеров по выданным ипотечным кредитам – Москва (22,1 млрд рублей, рост в 1,8 раза по сравнению с тем же периодом 2022 года), Московская область (8 млрд рублей, рост в 1,9 раза), Краснодарский край (6,2 млрд рублей, рост в 2,5 раза). За ними следуют Санкт-Петербург, Тюменская, Новосибирская, Свердловская области, Приморский край, Татарстан и Ростовская область.