Подведены итоги Дней пушкинской поэзии и русской культуры

22:19, 13 июня 2023, ПАИ

Более 40 тысяч гостей побывали на мероприятиях, посвящённых Дням пушкинской поэзии и русской культуры. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Мы ожидали большего количества зрителей. Но этому помешали обстоятельства, на которые мы никак не могли повлиять. Первое – погода. Когда 4 июня должен был пройти спектакль-мюзикл «Казаки в Париже» в Зелёном театре Пскова, дождь лил как из ведра. Буквально за семь минут до его начала мы объявили о переносе представления на следующий день, а это означает потерю зрителя», – сказала Ольга Тимофеева.

По её словам, ещё одной причиной спада посещаемости стали усиленные меры безопасности при проведении мероприятия. Планировалось проведение спектакля в формате шествия на набережной реки Великой. Из-за досмотрового режима это не представлялось возможным, и было принято решение, что это мероприятие проведут в стационарной форме, а репертуар будет изменён.

Как отметила Ольга Тимофеева, уже разрабатывается новая концепция Дней пушкинской поэзии и русской культуры, которая позволит привлечь большее количество зрителей.

«Это будет не только культурная, но и образовательная программа. Будем прорабатывать её вместе с Министерством просвещения и Министерством науки и образования. Будем стремиться к созданию хорошей деловой площадки, куда со всей страны могли бы приехать лучшие в области пушкиноведения, русского языка», – сказала гостья студии.

Кроме того, Ольга Тимофеева поделилась, что на данный момент прорабатывается идея строительства Пушкинского центра. Эта площадка позволит детям, педагогам, общественникам собираться в очном режиме для проведения научных конференций, демонстрации работ.

О том, как проходили Дни пушкинской поэзии и русской культуры в этом году, читайте в специальном сюжете здесь. С фоторепортажем с праздника можно ознакомиться здесь.