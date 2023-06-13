Брокерские услуги для подростков хотят запустить «Тинькофф инвестиции»

22:56, 13 июня 2023, ПАИ

«Тинькофф инвестиции» планируют запустить в июле-августе брокерские услуги для подростков, рассказал глава компании Дмитрий Панченко, сообщило РИА Новости.

Открывать брокерские счета детям с 14 лет разрешено законом, родитель увидит, что будет происходить на счёте ребёнка, уточнил Панченко. По его словам, скорее всего, на сумму инвестирования установят лимит 10 тысяч рублей.

Среди инструментов будет только то, для чего не нужен статус квалифицированного инвестора: например, работать с фьючерсами не получится.