День работника миграционной службы отмечают в России

07:25, 14 июня 2023, ПАИ

14 июня в России отмечается профессиональный праздник — День работника миграционной службы, установленный указом президента в 2007 году.

В 1992 году была создана Федеральная миграционная служба (ФМС) России, которая в конце 1999 года преобразована в Министерство по делам федерации, национальной и миграционной политики РФ. Министерство формировалось на базе Службы и бывшего министерства по делам национальностей в конце 2001 года.

23 февраля 2002 года указом президента Российской Федерации «О совершенствовании государственного управления в области миграционной политики» функции иммиграционного контроля и координации действий федеральных органов исполнительной власти субъектов РФ по вопросам миграции были возложены на МВД России.

5 апреля 2016 года Федеральная миграционная служба была упразднена, а её функции и полномочия переданы Главному управлению по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУВМ МВД России), которое является самостоятельным структурным оперативным подразделением центрального аппарата Министерства внутренних дел РФ.

В задачи управления входит выработка и реализация государственной политики в сфере миграции и осуществление правоприменительных функций, функций по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, а также — борьба с незаконной иммиграцией. Подчиняется министру внутренних дел РФ.