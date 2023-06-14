14 июня отмечается Всемирный день донора крови

08:13, 14 июня 2023, ПАИ

14 июня отмечается Всемирный день донора крови, сообщает calend.ru.

В мае 2005 года в ходе Всемирной ассамблеи здравоохранения, министры здравоохранения разных стран мира единодушно приняли заявление о приверженности и поддержке добровольного донорства крови. В резолюции WHA58.13 они постановили 14 июня каждого года проводить Всемирный день донора крови, дата которого приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера (1868-1943) — австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.

Ежегодно в мире регистрируется около 118,5 млн донаций крови, примерно половина из которых приходится на страны с высоким уровнем дохода, где проживает 16% населения мира. То есть 62 страны обеспечивают запасы крови на 100% благодаря добровольным, не получающим вознаграждение донорам. На сегодняшний день надлежащие и надежные резервные запасы крови можно обеспечить лишь на основе регулярного, добровольного и безвозмездного донорства крови по всему миру. К тому же такие доноры являются и самой безопасной группой доноров, так как среди них отмечается самая низкая распространенность инфекций, передаваемых с кровью.