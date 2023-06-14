Россиянам рассказали, как избежать дополнительных расходов в отпуске

07:45, 14 июня 2023, ПАИ

Как избежать дополнительных расходов в отпуске, советует издание «Новые известия».

Эксперты на фоне традиционного летнего подорожания путёвок и услуг, пользующихся спросом, рассказали, как бюджетно отдохнуть. При этом опирались они на пользующийся популярностью внутренний туризм, однако, советы универсальные и могут быть применимы и к международному отдыху.

Говоря о путёвках, эксперты советуют выбирать туроператоров: можно сэкономить на дороге или взять горящее предложение со скидкой.

Однако в сфере турбизнеса есть и мнение, что лучше самостоятельно искать тур и покупать билеты. Билеты на самолёт лучше искать напрямую на сайтах авиакомпаний, а жильё — через агрегаторы онлайн бронирований.

Также опытные туристы рекомендуют проверять соседние точки маршрута, бывает, что перелёт туда и стоимость такси значительно дешевле прямого рейса.

Большая семья может сэкономить, путешествуя в арендованном автодоме.

Потратить меньше, оплачивая проживание, можно, если выбирать жильё не в курортных местах, где оно значительно дороже. Необходимо отслеживать предложения со скидками на проживание для детей, зачастую в дни школьных каникул у многих отелей есть подобные варианты.

Питаться дешевле получится, если взять полупансион или воспользоваться предложением «всё включено», походы в кафе стоят значительно дороже.

Передвигаться от одной достопримечательности к другой можно не на такси, а общественном транспорте. Кроме того, предлагается брать в аренду велосипеды и самокаты.

Эксперты призывают планировать отдых заранее, это тоже помогает экономить.