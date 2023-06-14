Россиянам рассказали, как избежать дополнительных расходов в отпуске
Как избежать дополнительных расходов в отпуске, советует издание «Новые известия».
Эксперты на фоне традиционного летнего подорожания путёвок и услуг, пользующихся спросом, рассказали, как бюджетно отдохнуть. При этом опирались они на пользующийся популярностью внутренний туризм, однако, советы универсальные и могут быть применимы и к международному отдыху.
Говоря о путёвках, эксперты советуют выбирать туроператоров: можно сэкономить на дороге или взять горящее предложение со скидкой.
Однако в сфере турбизнеса есть и мнение, что лучше самостоятельно искать тур и покупать билеты. Билеты на самолёт лучше искать напрямую на сайтах авиакомпаний, а жильё — через агрегаторы онлайн бронирований.
Также опытные туристы рекомендуют проверять соседние точки маршрута, бывает, что перелёт туда и стоимость такси значительно дешевле прямого рейса.
Большая семья может сэкономить, путешествуя в арендованном автодоме.
Потратить меньше, оплачивая проживание, можно, если выбирать жильё не в курортных местах, где оно значительно дороже. Необходимо отслеживать предложения со скидками на проживание для детей, зачастую в дни школьных каникул у многих отелей есть подобные варианты.
Питаться дешевле получится, если взять полупансион или воспользоваться предложением «всё включено», походы в кафе стоят значительно дороже.
Передвигаться от одной достопримечательности к другой можно не на такси, а общественном транспорте. Кроме того, предлагается брать в аренду велосипеды и самокаты.
Эксперты призывают планировать отдых заранее, это тоже помогает экономить.