ФОТОФАКТ. Пилоты в Великих Луках соревнуются второй день
Второй спортивный полёт в рамках XXVIII чемпионата России по воздухоплавательному спорту состоялся на территории Великолукской крепости, сообщил интернет-ресурс Luki-News.
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Фото: Радислав Синельников
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Фото: Радислав Синельников
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Фото: Радислав Синельников
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Фото: Радислав Синельников
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Фото: Радислав Синельников
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Фото: Радислав Синельников
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Фото: Радислав Синельников
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Фото: Радислав Синельников
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Фото: Радислав Синельников
Пилоты попытались попасть маркером в цель. Результаты состязания будут известны завтра.
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