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Общество

Водителей могут наказывать за «лекарственное» опьянение

В Госдуму внесён правительственный проект закона об административной ответственности водителей за приём определённых лекарств, сообщает «Интерфакс».

Соответствующий проект закона (№ 379447-8) размещён во вторник в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Проект закона предусматривает, что установленная статьёй 12.8 и частью 3 статьи 12.27 КоАП административная ответственность наступает не только в случае алкогольного или наркотического опьянения, но и в случае, «когда по результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения в организме этого лица обнаружились вещества (группы веществ), входящие в состав лекарственных препаратов, ухудшающие внимание и реакцию, но не относящиеся к этиловому спирту, наркотическим средствам, психотропным веществам или их аналогам либо новым потенциально опасным психоактивным веществам, одурманивающим веществам, и установлена совокупность клинических признаков опьянения, возникших вследствие употребления вызывающих опьянение веществ».

Ранее председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, комментируя журналистам данный проект закона, отметил, что он направлен на устранение существующего правового пробела и реализацию правовых позиций Конституционного суда России.

«Предлагаемые поправки к КоАП позволят сделать наказуемым так называемое «лекарственное опьянение» для водителей. Действующие нормы не позволяют привлекать к ответственности водителей, чьё состояние опьянения было вызвано лекарствами, не относящимися к наркотическим или психотропным, но способными ухудшать внимание и реакцию», – сказал Груздев.

Перечень соответствующих лекарственных препаратов будет утверждён постановлением правительства. В него могут быть включены анестетики, противоэпилептические препараты, снотворные и седативные средства и другие, пояснил Груздев.

«Порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения будет дополнен разделом, регламентирующим проведение данной процедуры с целью установления факта употребления лекарств, ухудшающих реакции человека», – сказал глава правления АЮР.

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