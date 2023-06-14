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Общество

Новый вагон СВ для поездов дальнего следования представят в Санкт-Петербурге

Новый вагон СВ для российских поездов дальнего следования с полками, которые располагаются друг над другом и могут трансформироваться в диван или кровать, а также с дверью между купе покажут на ПМЭФ-2023, сообщили РИА Новости в Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД).

Его представят на стенде холдинга РЖД на интерактивных экранах. Купе в новом варианте СВ оснащено увеличенными по ширине верхними спальными полками, откидным сиденьем, индивидуальными сейфами, столиком со встроенной раковиной, лестницей на вторую полку с удлинённым поручнем, экранами мультимедийной системы.

«В проекте предлагается использовать новую планировку интерьера с иной компоновкой мест – вертикальной, при которой полки в СВ располагаются друг над другом [сейчас – друг напротив друга. – Ред.]. Также реализована концепция смежного купе, в котором два соседних отсека объединены между собой дверью», – рассказали в ФПК.

СВ с дверью между купе, пояснили в компании, например, подойдут семьям, путешествующим с детьми, и людям, сопровождающим пожилых родственников. 

«Индивидуальные путешественники смогут блокировать эту дверь со стороны своего купе, а также настраивать пространство под себя, к примеру поднимать верхнюю полку, трансформировать свою полку в диван в дневное время суток или в полноценную кровать – в ночное», – отметили в ФПК. 

Там также уточнили, что речь идёт именно о новом интерьере СВ, а не о строительстве полностью нового вагона. Всего до конца года ФПК планирует получить порядка 30 вагонов СВ с новым интерьером.

«Они будут включены в составы некоторых поездов взамен устаревших вагонов», – сказали в компании. 

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдёт 14–17 июня. 
 

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