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Общество

В Пскове стали меньше ревновать мужей и жён к коллегам − опрос

13% женщин и 18% мужчин испытывают чувство ревности к коллегам своих вторых половин. Сцены при этом устраивают не все: 1 из 3 молчит о своих чувствах, сообщается в опросе SuperJob.

В общей сложности 13% женщин ревнуют своего мужа или молодого человека к его коллегам-девушкам, причем каждая девятая (11%) говорит мужчине о своих чувствах, а 2% предпочитают молчать. Чаще всего ревнуют женщины от 35 до 44 лет (в этом возрасте ревность к коллегам испытывают 22%), тогда как после 45 страсти заметно утихают (10%).

Среди мужчин ревнивцев больше: практически каждый пятый (18%) признался, что ревнует свою жену или девушку к ее сослуживцам. Открыто говорить с возлюбленной на эту тему предпочитают 14%, тогда как 4% скрывают свои чувства. Ревность более характерна для молодых мужчин: в возрасте до 34 лет подобные эмоции испытывают 25%, тогда как в старшем возрасте — 17%.

Псковичи все чаще считают ревность проявлением недоверия своей второй половине и личных комплексов («Зачем жить вместе, если нет главного — доверия?»; «Ревность — это неуверенность в себе»).
 

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