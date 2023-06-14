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Общество

Тренажёрный зал и спортивные комнаты появятся в ПсковГУ

Тренажерный зал и оснащенные спортивным оборудованием комнаты появятся в Псковском государственном университете, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.

Это стало возможным благодаря тому, что вуз прошел конкурсный отбор проектов Министерства науки и высшего образования РФ по направлению «Лучшая организация физкультурно-спортивной работы среди образовательных организаций высшего образования».

Заведующий кафедрой физической культуры и здоровьесбережения, руководитель проекта Артём Момент рассказал, что университет стремится к тому, чтобы как можно больше студентов систематически занимались спортом. Для этого в общежитиях на ул. Воеводы Шуйского, 6 и ул. Инженерной, 8 будут отремонтированы и оснащены спорткомнаты, а в корпусе на ул. Льва Толстого, 6 оборудуют тренажерный зал. В доступе у студентов появятся спортинвентарь и оборудование, в их числе функциональная рама для выполнения подтягиваний, брусья, скамья для жима, плиобоксы для прыжков, гантели, эллипс, беговая дорожка, функциональная скамья для отжиманий, пресса и другое.

«Мы реализуем дисциплины, модули по физической культуре и спорту в объеме 400 часов: 72 часа – физическая культура и спорт, 328 – элективные дисциплины, - отметил Артем Момент. - Но они в соответствии с планом раскиданы на первых трех курсах, потом студент зачастую перестает систематически заниматься физической культурой и спортом. Чтобы дать возможность ребятам заниматься, не тратя деньги, мы решили оборудовать и отремонтировать спортивные комнаты в общежитиях».

Открыть помещения планируется к началу нового учебного года.

Также планируется разработка электронной системы регистрации и учета посещения спортивных секций и занятий по физической культуре, повышение квалификации персонала университета в области физкультурной и спортивной деятельности, а также спортивного менеджмента, развитие направления спортивного медиа в университете и организация работы физкультурно-оздоровительных секций для лиц с ослабленным здоровьем с учетом индивидуальных возможностей занимающихся.

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