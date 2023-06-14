Более 60 сервисов Социального фонда доступны псковичам на портале госуслуг

09:58, 14 июня 2023, ПАИ

Более 60 государственных услуг ОСФР по Псковской области жители региона могут получить дистанционно с помощью личного кабинета на портале госуслуг. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Здесь, например, можно подать электронное заявление на выплату средств пенсионных накоплений, оформить единовременную выплату при рождении ребенка или ежемесячное пособие по уходу за инвалидами и пожилыми людьми.

Большую группу новых онлайн-сервисов составляют формы заявлений для назначения мер поддержки семьям военных и пострадавшим от радиации. Соответствующие сервисы позволяют дистанционно назначить компенсацию за проживание в радиоактивной зоне или работу на такой территории.

На «Госуслугах» также представлены сервисы, позволяющие проверить электронную трудовую книжку и индивидуальный лицевой счет. Граждане с инвалидностью и их представители могут получить технические средства реабилитации, зарегистрировать автомобиль для парковки на специальных местах и оформить путевку в санаторий для лечения.

Подать заявление на портале можно в несколько кликов. Для получения услуг требуется регистрация в ЕСИА (на портале госуслуг) и подтвержденная учетная запись. Подтвердить учетную запись можно в любом центре по регистрации, в том числе МФЦ или клиентской службе СФР.