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Общество

Вторая смена форума «Истоки» будет посвящена изучению культурного наследия Древней Руси

Продолжается регистрация на второй заезд молодежного историко-культурного форума «Истоки» — «Историко-культурное наследие». Смена пройдет с 14 по 21 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Молодые историки, архивисты, реконструкторы и поисковики со всей страны объединятся, чтобы еще больше узнать о культурных традициях России.

Зарегистрироваться на вторую смену форума можно до 22 июня.

В программе заезда познавательные лекции, дискуссии, тематические мастер-классы историко-культурной направленности и реконструкции в деревне Самолва. Смена будет посвящена истории и культуре Древней Руси X–XIII веков. Одним из главных элементов станет интерактивная площадка «Русский лагерь X–XIII» — уникальное историческое моделирование походного лагеря русской дружины, рассчитанного на постоянную интерактивную работу в течение всего фестивального дня. Мероприятие предоставит участникам уникальную возможность прикоснуться к реальному средневековому оружию, бытовым вещам и посуде тех времен.

На фестивале запланирована встреча с реконструкторами - конным походом дружины князя Александра Невского. Кроме того, пройдут мастер-классы, где участники смогут примерить исторические костюмы и увидеть макеты оружия, также запланирован мини-турнир по безопасному историческому фехтованию.

Помимо этого, участники второго заезда смогут получить финансовую поддержку для реализации своих социально значимых проектов от Росмолодежь.Гранты. Для этого предусмотрены отдельные номинации: «Помни» — проекты, направленные на сохранение исторической памяти, и «Открывай страну» — проекты, направленные на туристическую привлекательность и на развитие молодежного туризма.

Помимо насыщенной образовательной программы будут организованы спортивные мероприятия и песни у костра.

Добавим, с 5 июля по 23 августа пройдут еще четыре заезда по разным тематическим направлениям: «Семейные ценности», «Гармония», «Созидание» и «Школа молодого патриота». Подать заявку на заезды можно согласно датам регистрации на сайте ФГАИС «Молодежь России».

Организатором форума выступает программа Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) при поддержке правительства Псковской области, Псково-Печерского монастыря, Псковского государственного университета.

 

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