Российские автосервисы начали испытывать дефицит деталей для китайских машин

11:13, 14 июня 2023, ПАИ

Российские автосервисы начали испытывать сложности с деталями для новых китайских автомобилей. Некоторых комплектующих нет вовсе, а имеющиеся могут не подойти — производители не всегда сообщают об изменениях в конструкции, пишут «Известия».

«Большой поток китайских автомобилей в Россию существенно усложняет задачу подготовки комплектующих. Нового «китайца» обслужить нечем», — рассказал член правления Союза автосервисов Илья Плисов.

Сейчас склады с деталями для китайских автомобилей заполнены на 50–60 % от необходимого объёма. Что касается марок автомобилей, которые присутствуют на российском рынке давно, детали есть. «Но наблюдаются существенные проблемы с новыми марками, которые ранее не были представлены на отечественном рынке. Для них комплектующих запасено лишь 30 % от нужного объёма», — отметил источник «Известий».

По мнению автомобильного эксперта Сергея Храпача, запасы по деталям для новых моделей составляют 20 %.

Старожилами на российском рынке являются такие марки, как Chery, Haval, Great Wall. К «молодым» можно отнести Jetour, Dongfeng, Tank, массовые поставки которых начались только в этом году.

Но есть и ещё одна проблема ремонта китайских автомобилей: их производители часто меняют комплектации без предупреждения, поэтому ранее закупленные детали могут не подходить для новых машин.

«На китайские автомобили нет нормальных каталогов, нет мануалов, точной технической информации, какая деталь стоит на том или ином автомобиле, модели, марке. Поскольку на сборочный конвейер в Китае могут поставляться не просто разные запчасти по брендам, но и просто физически разные запчасти. В итоге получается, что одна запчасть может не подходить к другой, и это нигде не указывается и не оговаривается», — посетовал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов.

По прогнозам экспертов отрасли, скорость и объёмы доставки китайских комплектующих и цены на них вряд ли нормализуются раньше чем через три года.