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Общество

Особый противопожарный режим ввели в Псковской области

Особый противопожарный режим ввели в Псковской области с 14 июня. Это дополнительные требования пожарной безопасности, устанавливаемые органами государственной власти или органами местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности на соответствующих территориях, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

На период действия особого противопожарного режима устанавливается перечень дополнительных требований пожарной безопасности, в том числе запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ на территориях поселений и городских округов, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, предприятий, полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорог, в лесах.

В отношении нарушителей требований пожарной безопасности увеличиваются штрафные санкции. Часть 2 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушения требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима) предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 60 до 80 тысяч рублей, на юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей.

«Обращаем внимание граждан на недопустимость сжигания сухой травянистой растительности и мусора, разведения костров на территориях населённых пунктов, лесов и земель сельскохозяйственного назначения. Последствиями таких нарушений могут явиться выгорание лесных массивов, уничтожение жилых домов, гибель людей», – отметили в пресс-службе.

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