Приставы вынудили великолучанина заплатить 100 тысяч рублей за моральный вред мужчине

11:25, 14 июня 2023, ПАИ

Житель Великолукского района выплатил компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей после вмешательства судебных приставов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В ведомстве отметили, что в отделении судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании компенсации морального вреда.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на доходы должника. Великолучанин явился на личный приём и просил снять обращения со счетов, открытых на его имя. Судебный пристав в свою очередь пояснила, что обращение со счетов будет снято только при полном погашении задолженности.

«В результате должник принял решение погасить остаток задолженности в размере около 70 тысяч рублей, а также исполнительский сбор. Права пострадавшего мужчины были восстановлены в полном объёме, исполнительное производство окончено фактическим исполнением», – заключили в пресс-службе ведомства.