Приставы вынудили великолучанина заплатить 100 тысяч рублей за моральный вред мужчине
Житель Великолукского района выплатил компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей после вмешательства судебных приставов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
В ведомстве отметили, что в отделении судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании компенсации морального вреда.
Судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на доходы должника. Великолучанин явился на личный приём и просил снять обращения со счетов, открытых на его имя. Судебный пристав в свою очередь пояснила, что обращение со счетов будет снято только при полном погашении задолженности.
«В результате должник принял решение погасить остаток задолженности в размере около 70 тысяч рублей, а также исполнительский сбор. Права пострадавшего мужчины были восстановлены в полном объёме, исполнительное производство окончено фактическим исполнением», – заключили в пресс-службе ведомства.