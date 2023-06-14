Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Приставы вынудили великолучанина заплатить 100 тысяч рублей за моральный вред мужчине

Житель Великолукского района выплатил компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей после вмешательства судебных приставов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В ведомстве отметили, что в отделении судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании компенсации морального вреда.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на доходы должника. Великолучанин явился на личный приём и просил снять обращения со счетов, открытых на его имя. Судебный пристав в свою очередь пояснила, что обращение со счетов будет снято только при полном погашении задолженности.

«В результате должник принял решение погасить остаток задолженности в размере около 70 тысяч рублей, а также исполнительский сбор. Права пострадавшего мужчины были восстановлены в полном объёме, исполнительное производство окончено фактическим исполнением», – заключили в пресс-службе ведомства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 июня 2023

Развитие внутреннего туризма включено в народную программу «Единой России»
14 июня 2023

Соревнования по ловле рыбы пройдут в Пскове
14 июня 2023

Особый противопожарный режим ввели в Псковской области
14 июня 2023

+28 градусов ожидается сегодня в Пскове
14 июня 2023

ВИДЕО. Соревнования по пляжному волейболу в Пскове
14 июня 2023

ВИДЕО. Впечатления гостей Всероссийского хорового фестиваля в Пскове
13 июня 2023

ВИДЕО. Как прошёл фестиваль «На страже мира» в Гдове
13 июня 2023

ФОТОФАКТ. Пилоты в Великих Луках соревнуются второй день


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...