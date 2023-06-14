Соревнования по ловле рыбы пройдут в Пскове

11:43, 14 июня 2023, ПАИ

Соревнования по ловле рыбы спиннингом с берега Street Fishing Pskov пройдут в Пскове 17 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

Спортивное мероприятие пройдёт на реке Великой от железнодорожного моста до впадения реки Псковы, начало – в 9:00.

К участию приглашаются все желающие без ограничения по возрасту, полу и месту проживания. Предварительная регистрация не требуется.

По весу выловленной рыбы определятся победители турнира, которые получат призы, кубки и медали, отметили в пресс-службе.