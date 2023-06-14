Детский футбольный турнир «Кожаный мяч» всё-таки проведут в Псковской области

11:53, 14 июня 2023, ПАИ

«Озабоченность районов по поводу неясности с проведением детского футбольного турнира может быть снята – региональному «Кожаному мячу» быть», - сообщил председатель комитета по законодательству и МСУ Алексей Севастьянов по итогам заседания рабочей группы, созданной по поручению губернатора для подготовки турнира. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

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По словам депутата, сроки проведения отборочных игр в этом году будут смещены – они пройдут с 1 по 15 августа. В соревнованиях примут участие более 40 муниципальных команд в четырёх возрастных группах. Наравне с мальчишками в футбольном турнире будут участвовать и девочки.

Готовность принять зональные этапы подтвердили четыре райцентра: Дедовичи, Пыталово, Опочка и Новосокольники. Команды, занявшие первое и второе места в отборочных играх, встретятся в финале 2 сентября на стадионе «Машиностроитель» в Пскове.



«Это будет большой праздник футбола! Это будет всеми нами любимый турнир, который пройдёт уже в 39-й раз. Такие массовые детские соревнования – это и есть настоящие эмоции, настоящий командный дух, настоящая «Здоровая Россия». Уверен, губернатор поддержит инициативу», - сказал Алексей Севастьянов.



Рабочая группа передаст губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову подготовленные предложения до 20 июня.