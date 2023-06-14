Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Детский футбольный турнир «Кожаный мяч» всё-таки проведут в Псковской области

«Озабоченность районов по поводу неясности с проведением детского футбольного турнира может быть снята – региональному «Кожаному мячу» быть», - сообщил председатель комитета по законодательству и МСУ Алексей Севастьянов по итогам заседания рабочей группы, созданной по поручению губернатора для подготовки турнира. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

По словам депутата, сроки проведения отборочных игр в этом году будут смещены – они пройдут с 1 по 15 августа. В соревнованиях примут участие более 40 муниципальных команд в четырёх возрастных группах. Наравне с мальчишками в футбольном турнире будут участвовать и девочки.

Готовность принять зональные этапы подтвердили четыре райцентра: Дедовичи, Пыталово, Опочка и Новосокольники. Команды, занявшие первое и второе места в отборочных играх, встретятся в финале 2 сентября на стадионе «Машиностроитель» в Пскове.

«Это будет большой праздник футбола! Это будет всеми нами любимый турнир, который пройдёт уже в 39-й раз. Такие массовые детские соревнования – это и есть настоящие эмоции, настоящий командный дух, настоящая «Здоровая Россия». Уверен, губернатор поддержит инициативу», - сказал Алексей Севастьянов.

Рабочая группа передаст губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову подготовленные предложения до 20 июня.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 июня 2023

Соревнования по ловле рыбы пройдут в Пскове
14 июня 2023

ВИДЕО. Соревнования по пляжному волейболу в Пскове
13 июня 2023

ФОТОФАКТ. Пилоты в Великих Луках соревнуются второй день

13 июня 2023

Спортсменки из Новосокольников заняли третье место на соревнованиях по баскетболу в Локне
13 июня 2023

Соревнования по пляжному волейболу завершились в Пскове
13 июня 2023

Подведены итоги Кубка Псковской области по гребле на байдарках и каноэ
13 июня 2023

Более 400 кандидатов в мастера спорта воспитала псковская спортшкола «Барс»
13 июня 2023

Итоги спортивного сезона Псковской области по плаванию подводят в медиацентре ПАИ

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...