Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдёт в Псковской области 23 июня

12:03, 14 июня 2023, ПАИ

Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» состоится в Псковской области 23 июня. Мероприятие планируется провести во всех муниципальных образованиях региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Главной точкой притяжения станет Псков. Здесь ярмарка пройдёт в спортивно-развлекательном парке «Простория» (Иркутский переулок, 2). Мероприятие начнётся в 10:00. В Великих Луках принять участие в ярмарке можно будет на улице Зверева, 29. В районах области – в муниципальных отделениях областного центра занятости населения.

На ярмарке организаторы и работодатели представят более 900 вакансий от 70 предприятий. Кроме того, соискатели смогут узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции, пройти переобучение по востребованной профессии, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион.

Как отметили в пресс-службе регионального правительства, помимо общей программы ярмарки запланированы лекционные, выставочные мероприятия, мастер-классы, деловые игры для самых разных категорий участников: безработных, граждан, которые намерены сменить карьерную траекторию, студентов, выпускников, старшеклассников и их родителей.

Деловая программа и информация о ключевых мероприятиях вскоре будет опубликована на сайте здесь.