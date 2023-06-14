Старый асфальт срезают на Октябрьском проспекте в Пскове
Старый асфальт срезают на Октябрьском проспекте в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.
Сейчас идут работы на отрезке между улицами Свердлова и Гражданской.
«Закрывают по одной полосе. В выходные дни в планах уложить выравнивающий слой асфальта, чтобы максимально быстро обеспечить безопасный проезд. Затем дорожники передвинутся на участок от Гражданской до Вокзальной», – отметил Борис Елкин.
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