«Движение первых» проведёт форум в Островском районе

13:15, 14 июня 2023, ПАИ

Образовательный волонтёрский форум «Я в движении», организатором которого выступает региональное отделение движения детей и молодежи «Движение первых» Псковской области, пройдёт с 19 по 22 июня в Островском районе. Об этом ПАИ сообщили в организации.

В форуме примут участие кандидаты на должности специалистов по организации работы в муниципалитетах регионального отделения «Движения первых» и активисты первичных отделений, проявившие себя в сфере волонтёрства и добровольчества.

Целью форума является создание коммуникационной среды, способствующей поддержке молодёжных инициатив, содействию самореализации молодёжи, повышению уровня компетенций и навыков молодых людей в сфере волонтёрства и добровольчества посредством популяризации деятельности «Движения первых».

В программу форума вошли интенсивы проекта «Школа Добро Университета» по уровням обучения «Волонтёр» и «Организатор волонтёрской деятельности», презентации программ и проектов деятельности «Движения первых», встречи с экспертами федерального, окружного и регионального уровней, дискуссии, а также культурно-досуговые, патриотические и краеведческие мероприятия.