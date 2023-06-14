О садоводстве поговорят на «Серебряном дожде»

12:45, 14 июня 2023, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 14 июня, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Ирина Еремкина.

Какие главные проблемы стоят сегодня перед псковскими садоводствами и как они решаются? Как члены Союза садоводов оценивают изменения в профильное законодательство, которые в 2022 году внесло Правительство РФ? Что принесёт СНТ региона новый областной закон, который позволяет предоставлять многодетным семьям участки с видами пользования «для ведения личного подсобного хозяйства» и «для ведения садоводства»?

Об этом и многом другом – слушайте в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».