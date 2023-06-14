Без воды остались жители деревни Булохово Новоржевского района

12:56, 14 июня 2023, ПАИ

Жители деревни Булохово Вехнянской волости находятся без водоснабжения с 12 июня, пишет районная газета «Земля Новоржевская».

Отключение произошло из-за того, что при выполнении строительных работ по прокладке газопровода вблизи с деревней подрядчик повредил трубу системы водоснабжения.

На обращение главы Вехнянской волости по поводу проблемы с водой ответственные лица должным образом не отреагировали.

«Поражает равнодушие некоторых людей, отвечающих за нормальное жизнеобеспечение. В Булохове зарегистрировано 93 жителя. И остаться в сухую жаркую погоду без водоснабжения, да ещё и на несколько дней – это настоящее испытание», – прокомментировал ситуацию глава Вехнянской волости Михаил Филиппов.

На данный момент сотрудники «Энергоресурса» приступили к ликвидации аварии. Работы по восстановлению водоснабжения осуществляются вручную, поэтому ремонт займёт некоторое время.