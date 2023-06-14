Звание Героя России присвоили псковскому десантнику

14:50, 14 июня 2023, ПАИ

Звание Героя России присвоили псковскому десантнику старшему лейтенанту Нурсултану Муссагалееву. Высшую награду офицеру вручил министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщает Первый канал.

Министр обороны вручил высшие государственные награды, медали «Золотая Звезда», российским военнослужащим, которые проявили мужество в зоне спецоперации. Церемония прошла в Национальном центре управления обороной РФ.

«Обнаружили противника, большое количество, скопление техники, личного состава противника. Оценив обстановку, принял решение вступить в бой с противником, в ходе чего было уничтожено 19 единиц техники, также личный состав противника. После чего противник кинулся в бегство. Бой продолжался в течение двух часов. В ходе боя среди моего личного состава потерь не было никаких. Самое главное – мой личный состав мне верит. И я в нём уверен», – рассказал Герой России, командир роты Нурсултан Муссагалеев.