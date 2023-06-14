На форуме в Москве псковичи передали медальон погибшего красноармейца его правнучке

15:19, 14 июня 2023, ПАИ

Делегация Псковской области принимает участие во Всероссийском патриотическом форуме в Москве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

В ее составе шестеро активистов из разных муниципалитетов области, занимающихся развитием патриотического движения в регионе. Возглавляет группу координатор Островского отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Светлана Ибрагимова.

В рамках форума представители региона принимают участие в образовательных модулях форума и выступают со своими предложениями по развитию молодежной политики. Участников ожидают тематические панельные дискуссии, работа на интерактивных площадках Музея Победы, участие в квестах, экскурсии, посещение выставочных площадок, семинары и практические сессии, по результатам которых будут сформированы предложения в Стратегию реализации молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года.

Отметим, что на форуме состоялась церемония передачи солдатского медальона красноармейца Фадея Архипова, который погиб в период Великой Отечественной войны в боях за Куньинский район Псковской области. Медальон получила его правнучка Любовь. Боец был найден в мае 2023 года поисковым отрядом «Штурм» (Великие Луки). Передала медальон родственнице погибшего бойца руководитель Военно-патриотического поискового объединения Псковской области «След Пантеры» Анна Шуняева.

Всероссийский патриотический форум — это ключевое событие в области патриотического воспитания молодежи, которое ежегодно объединяет тысячи людей, небезразличных к судьбе нашей страны. Он служит площадкой для открытого общения представителей исполнительной и законодательной власти, выдающихся деятелей науки, культуры и образования, лидеров общественного мнения и специалистов, работающих в области патриотического воспитания молодежи.