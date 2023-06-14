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Общество

15 июня часть объектов Псковского музея будет закрыта

15 июня будет выходным днем на нескольких объектах Псковского музея-заповедника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

В частности, будут закрыты Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря; главное здание Псковского музея-заповедника; Картинная галерея Псковского музея-заповедника; Поганкины палаты; Двор Постникова; мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского; музей-квартира В. И. Ленина; музей-усадьба М. П. Мусоргского; музей-усадьба С. В. Ковалевской.
 
 

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