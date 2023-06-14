Выкладывать в соцсети фото нарушителей правил обращения с ТКО предложил Алексей Севастьянов

16:32, 14 июня 2023, ПАИ

Контейнерная площадка для мусора на улице Торфяной в Пскове стала поводом для обращения местных жителей к депутату областного Собрания Алексею Севастьянову. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Около двух лет назад в частном секторе за счёт городского бюджета была оборудована огороженная площадка для сбора ТКО, но пользуются ею, по словам граждан, не только местные жители, но и заезжие водители, которые регулярно привозят сюда мусорные мешки, строительный хлам и автомобильные покрышки. «Сделали цивильную контейнерную площадку, старались для людей, чтобы мы окультурили свой район. А получается, что у нас такое безобразие. Мы стали заложниками этой помойки», – пожаловались люди на встрече с депутатом.

Алексей Севастьянов согласился с обоснованностью недовольства – за вывоз своего мусора жители платят по тарифу, но констатировал, что проблема глубже. «Мусор, в том числе и крупногабаритный, вывозится с контейнерных площадок регулярно, но буквально за несколько дней они снова превращаются в свалки. И я как депутат, и администрация как исполнительная власть – мы не можем бегать и хватать всех за руки. Это вопрос ко всем нам, к нашим знакомым, родственникам, друзьям или друзьям друзей. Неприятно об этом говорить, но это так», – признал Алексей Севастьянов.

Директор ООО «Экопром» – регионального оператора по обращению с ТКО Александр Киселёв, который по просьбе Алексея Севастьянова приехал на встречу с жителями, подтвердил, что проблема с контейнерной площадкой на улице Торфяной типична. По мнению специалиста, повлиять на ситуацию с несанкционированными свалками можно только увеличением размера штрафа за нарушение правил обращения с ТКО и воспитанием. «Пока мы с детского сада не начнём приучать детей, как обращаться с мусором, у нас ничего не получится. Это надо объяснять в семье, в детском саду, в школе, в институте и дальше. Это целая работа – научить людей сортировать мусор и привить культуру обращения с бытовыми отходами», – высказался руководитель регоператора и отметил, что на сумму, которая тратится на вывоз не включённого в тариф мусора, можно было установить в городе минимум пять детских площадок.

В качестве оперативной меры по решению проблемы контейнерную площадку на улице Торфяной и территорию вокруг неё очистили от накопившегося мусора. Кроме того, местным жителям предложили установить видеонаблюдение или хотя бы фиксировать факты нарушений при помощи смартфонов. «Сделайте фотографию машины, из которой выбрасывают мусор, снимите видео и выкладывайте это всё в социальные сети. Да, штрафы небольшие, но пусть людям хотя бы стыдно будет за свои поступки», – предложил Алексей Севастьянов.

В ходе общения с депутатом жители улицы Торфяной также попросили помощи в вопросах обеспечения микрорайона питьевой водой, обновления детской площадки и приведения в порядок заросшей территории рядом с опорой линии электропередачи. Алексей Севастьянов пообещал разобраться в проблемах и ответить на все поставленные вопросы.